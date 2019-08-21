СМИ: гонконгские и международные компании должны действовать с учетом интересов Пекина

СИНГАПУР, 21 августа. /ТАСС/. Кадровые перестановки в гонконгской авиакомпании Cathay Pacific стали четким сигналом всем местным, а также работающим в Гонконге крупным международным корпорациям о необходимости выстраивать свою корпоративную политику в соответствии с интересами Пекина. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

Альфред У, доцент сингапурской Школы публичной политики Ли Куан Ю отметил, что "использование экономической силы в различных конфликтах не является чем-то новым, и КНР имеет богатый опыт в этом. Причем китайские власти могут делать это и самостоятельно [санкциями], и посредством создания определенных настроений в обществе". По мнению эксперта, "всем находящимся в Гонконге и ведущим бизнес с материком необходимо учитывать интересы Пекина".

Неожиданный уход Руперта Хогга с поста исполнительного директора Cathay Pacific показал, что "нужно искать пути сотрудничества с властями КНР. Тех же, кто не сможет этого сделать, ожидают значительные трудности", считает управляющий базирующийся в Шанхае инвестиционной компании Kaiyuan Capital Брок Силверс. "Ситуация с этой авиакомпанией показала, что китайские ведомства способны накладывать эффективные ограничения и на частные компании", - отметил эксперт.

Сингапурский доцент также указал, что "многие гонконгские магнаты по крайней мере воздерживаются от поддержки демонстрантов, а некоторые открыто выступают за администрацию бывшего британского анклава". В частности, в поддержку властей выступил крупный конгломерат Jardine Matheson, владеющий, в частности, сетью фешенебельных отелей Гонконга. Самый богатый человек Гонконга Ли Ка-шин призвал к прекращению насилия, восстановлению порядка и уважению существующей системы.

Ситуация в Гонконге

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье в городе прошла мирная массовая демонстрация, собравшая, как утверждается, до 1,7 млн человек.

Cathay Pacific оказалась замешана в скандале вокруг активной поддержки некоторыми членами ее персонала протестных акций. На этом фоне компания уволила двух пилотов и еще двух сотрудников в аэропорту, где недавно имели место массовые антиправительственные демонстрации, которые привели к отмене сотен рейсов.

Авиационные власти КНР запретили полеты в материковую часть Китая тех пилотов, которые будут уличены в участии в нелегальных акциях. Кроме того, с 11 августа компания должна предоставлять полную информацию о всех членах экипажей не только совершающих полеты в КНР, но также и тех, кто совершает полет над территорией материка. Кроме того, в ближайшее время Cathay Pacific должна разработать и предоставить на утверждение в Пекин план по усилению мер авиационной безопасности.