Сеул в 2020 году инвестирует $3,89 млрд в новые источники роста экономики

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Республика Корея в 2020 году вложит 4,7 трлн вон ($3,89 млрд) в инновационные отрасли для создания новых источников экономического роста. Об этом заявил в среду на заседании правительства вице-премьер, министр планирования и финансов страны Хон Нам Ги, сообщает телеканал KBS.

По его словам, 1,7 трлн вон ($1,39 млрд) будет выделено на развитие технологий искусственного интеллекта, данных и сетей связи пятого поколения, а еще 3 трлн ($2,5 млрд) - на развитие отраслей полупроводников, биотехнологий и инновационного транспорта.

"Эти инвестиции в инфраструктуру и новые виды промышленности помогут обеспечить экономический рост за счет инноваций", - отметил Хон Нам Ги. Развитие инновационной экономики, по его словам, создаст "эффект волны", который предоставит новые возможности не только для крупных корпораций, но и для малого и среднего бизнеса.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство примет пакет мер для поддержки энергоэффективности производства и домохозяйств. В частности, будет поощряться замена гражданами устаревшей бытовой техники на новую, а для государственных Корейской электроэнергетической корпорации и Корейской газовой корпорации будут установлены новые цели по экономии и эффективному использованию ресурсов.

В июле президент Республики Корея Мун Чжэ Ин потребовал от правительства принять более активные меры по развитию инновационных секторов экономики и поддержке стартапов. По его мнению, это должно вывести Южную Корею в лидеры так называемой четвертой промышленной революции, основанной на новых технологиях.