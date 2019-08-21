Во Владикавказе в 2020 году откроется тренировочный центр по спортивной борьбе на 400 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Тренировочный центр по спортивной борьбе на 400 мест откроется в 2020 году во Владикавказе в рамках программы "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.

"В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2019 году во Владикавказе начнется строительство тренировочного центра по спортивной борьбе. Данный центр будет построен в 2020 году на пересечении улицы Цоколаева - улицы Хадарцева, западнее дворца спорта "Тъэквондо", - сказал собеседник агентства.

Тренировочный центр будет представлять собой двухэтажное здание, конструктивно состоящее из нескольких блоков. В нем будут предусмотрены универсальный спортивный зал с трибунами на 400 мест, два зала для борьбы на втором этаже, тренажерный зал и зал для кроссфита.

Для строительства центра предусмотрено 233 млн рублей, 75 млн рублей будет направлено на строительство в 2019 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.