В Дагестане заложат молодые виноградники на площади 900 га

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Закладка молодых виноградников на площади 900 га запланирована в этом году в Дагестане. Уже заложены виноградники на площади более 550 га в 12 районах республики, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства Дагестана по итогам совещания главы республики с руководителями органов региональной и муниципальной власти.

"В текущем году обеспечена закладка новых виноградников на площади 554,3 га в 12 муниципальных районах. Всего в 2019 году запланирована закладка новых виноградников на площади 900 га. Общая площадь виноградников в республике составляет 25,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на поддержку виноградарства в Дагестане в 2019 предусмотрено свыше 500 млн рублей, в настоящее время господдержка оказана 66 виноградарским хозяйствам.

В республике уже начата работа по уборке винограда. "Валовое производство винограда в регионе составляет 4,5 тыс. т, тогда как на указанную дату в 2018 году валовое производство винограда составляло 1,7 тыс. т. Убран виноград с площади 401 га. Всего в текущем году прогнозируется собрать не менее 180 тыс. т винограда. Значительное увеличение валового производства винограда в 2019 году будет обеспечено за счет молодых виноградников", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что по урожаю винограда и общей площади виноградников Дагестан занимает первое место в СКФО и второе в России, уступая Краснодарскому краю. На долю Дагестана приходится 30,6% виноградников РФ.

Ранее сообщалось, что виноградари Дагестана в 2019 году планируют убрать около 200 тыс. т винограда, при этом более 120 тыс. т будет переработано в республике, остальной виноград, преимущественно столовых сортов, будет поставляться в розничные сети регионов РФ.