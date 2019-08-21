Гройсман рассчитывает, что уровень инфляции на Украине к концу года составит не более 8%

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Уровень инфляции на Украине по итогам текущего года составит не более 8%. Об этом заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман в среду на заседании кабинета министров.

"Мы планировали по итогам 2019 года инфляцию на уровне 9,1%, но у нас есть все шансы получить инфляцию меньше 8%", - сказал он, отметив, что этот показатель в 2014 году составил почти 25%, а в 2018 году - 9,8%.

Гройсман отметил также, что международные резервы Украины за время работы его правительства выросли с $13,2 млрд до почти $22 млрд. По словам премьера, за это время удалось сократить госдолг по отношению к ВВП почти на 20%.

На этом основании премьер сделал вывод, что его кабинет министров "заложил достаточно хорошую основу и фундамент для следующего правительства", которое будет сформировано в связи с избранием нового парламента.

Гройсман сообщил, что каждый министр его правительства "готовит материалы для своего преемника".