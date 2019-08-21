На Украине заявили о максимальных с 2012 года запасах газа в хранилищах страны

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украинская компания "Укртрансгаз" выполнила план по накоплению природного газа на 2019 год и прекратила закачку в четырех подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза", указывая что запасы газа в хранилищах являются максимальными с 2012 года.

"Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год - в Солоховском ПХГ, Червонопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В "Укртрансгазе" также сообщили, что на данный момент в украинских ПХГ накоплено 17,4 млрд куб. м газа. "По состоянию на сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года", - подчеркнули в компании.

Закачка природного газа продолжается в шести хранилищах. К началу отопительного сезона Украина должна накопить около 20 млрд куб. м природного газа в своих ПХГ.