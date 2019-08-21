Эксперт: новая энергетическая парадигма станет драйвером экономического роста

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новая энергетическая парадигма, необходимость которой обусловлена экологическими и технологическими проблемами, станет драйвером экономического роста, считает Рае Квон Чунг - председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" в среду.

В Ассоциации напомнили, что первая промышленная революция началась с изобретения парового двигателя, вторая происходила на базе использования электричества и конвейерного производства, третья революция сопровождалась повсеместным переходом к информационно-коммуникационным. Широкомасштабное действие четвертой промышленной революции, которая характеризуется полностью автоматизированном цифровым производством, еще не наступило, однако технологии третьей достигли пика.

"По мнению Рае Квон Чунга, на пути к четвертой промышленной революции мир не может больше полагаться на дешевое ископаемое топливо, требуется новая энергетическая парадигма, которая не только ответит глобальным климатическим вызовам, но и станет драйвером экономического роста. Переход к новой парадигме не произойдет естественным путем, он должен сопровождаться развитием инновационных технологий и устранением политических барьеров", - приводит пресс-служба "Глобальной энергии" мнение эксперта, высказанное им на конференции HPAIR Asia Conference 2019 в Нур-Султане.

Рае Квон Чунг отметил в своем докладе, что в некоторых странах стоимость энергии от "чистых" источников уже сегодня может конкурировать с ценой энергии от ископаемых ресурсов. Однако для комплексных преобразований нужны перемены в экономической и социальной системах, начиная от реформ нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в сфере электроэнергетики, заканчивая новым планированием городов, дизайна зданий и смены транспортных средств.

Говоря о перспективах развития Казахстана, он отметил, что у страны есть все возможности для построения новой энергетической парадигмы. Особенно учитывая амбиции страны по сокращению вредных выбросов на 15% и стратегии в сторону развития экологически чистой энергии. В частности, Рае Квон Чунг предложил начать строительство в Казахстане экогородов, адаптированных под климатические условия Центральной Азии, с компактной системой городского планирования, энергосберегающими зданиями и "чистым" общественным транспортом.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу "Глобальная энергия".

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.