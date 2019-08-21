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Венесуэльская PDVSA снизила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд

Объем долга по итогам первого квартала составлял $1,8 млрд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 июня 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд, говорится в материалах российской компании.

По итогам первого квартала объем долга составлял $1,8 млрд.

С 2014 года "Роснефть" выдавала PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов авансы на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США, принадлежит PDVSA).

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