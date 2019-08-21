Кизлярский коньячный завод расширит мощности для переработки винограда

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Кизлярский коньячный завод в Дагестане в 2019 году расширит мощности переработки винограда. Это позволит переработать дополнительно около 20 тыс. т сырья, сообщил ТАСС в среду генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

"Будем перерабатывать еще 20 тыс. т, открыли дополнительно две приемки в Южном Дагестане. Всего для приемки и переработки винограда будет три пункта: в Кизляре, Каякенте и Мамедкале (Дербентский район)", - сказал Дружинин.

В 2019 году в Дагестане рассчитывают переработать в общей сложности более 120 тыс. т винограда при урожае не менее 180 тыс. т. В прошлом году, по данным администрации Кизляра, АО "Кизлярский коньячный завод" стало лидером по переработке винограда в республике, переработав более 40 тыс. т.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка, среди которых "Пять звездочек", "Лезгинка", "Кизляр", "Мой Дагестан" и "Багратион".