Власти Дагестана ищут инвесторов для горнолыжных курортов

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают создать в республике горнолыжные курорты, сейчас ведется поиск инвесторов, сообщил в среду ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам региона Расул Ибрагимов.

"Министерство по делам Северного Кавказа и правительство РФ ставят задачу - предусмотреть в Дагестане места для горнолыжных баз. У нас есть районы, где много снега. Есть и заинтересованные люди, но пока работа по привлечению инвесторов к созданию горнолыжных курортов продолжается", - сказал Ибрагимов.

Он заметил, что работа в данном направлении актуальна - с созданием горнолыжных курортов туризм в республике станет круглогодичным. "Я убежден, что будущее экономики Дагестана за туризмом. Все к этому ведет", - подчеркнул Ибрагимов.

Сейчас в Дагестане работает один горнолыжный курорт - Чиндирчеро (около 2,5 часов от Махачкалы), который может принять одновременно более 1000 гостей. На курорте созданы трассы для катания на лыжах и сноубордах для любого уровня подготовки. Основные трассы имеют искусственный снег и снабжены бугельными подъемниками.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам, основную часть турпотока в Дагестан составляют жители соседних регионов и промышленных центров России. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек.