Крымские власти пригласили европейский бизнес инвестировать в республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель пригласил европейских предпринимателей инвестировать в развитие республики, включая восстановление инфраструктуры после периода пребывания полуострова в составе Украины.

"Очередная пятилетка будет связана с обустройством дорог, водопроводов, газопроводов, детских садов, школ, медицинских учреждений. И это будет все сделано, прежде всего, в сельской местности. В этой динамичной работе нам было бы приятно видеть инвесторов из Европы, и, в частности, из Германии", - сказал Гемпель в среду на встрече с представителями германской общественной организации Druschba Global ("Дружба").

При этом он отметил, что в здании республиканской больницы имени Семашко, несмотря на санкции, вскоре будет установлено оборудование, выпущенное в ФРГ. "Я также убежден, что в ближайшем будущем будет налажено воздушное сообщение Берлин - Симферополь. И вы будете просто прилетать сюда на субботу и воскресенье", - добавил Гемпель.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.