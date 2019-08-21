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Крымские власти пригласили европейский бизнес инвестировать в республику

Глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель отметил, что в здании республиканской больницы имени Семашко будет установлено немецкое оборудование

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель пригласил европейских предпринимателей инвестировать в развитие республики, включая восстановление инфраструктуры после периода пребывания полуострова в составе Украины.

"Очередная пятилетка будет связана с обустройством дорог, водопроводов, газопроводов, детских садов, школ, медицинских учреждений. И это будет все сделано, прежде всего, в сельской местности. В этой динамичной работе нам было бы приятно видеть инвесторов из Европы, и, в частности, из Германии", - сказал Гемпель в среду на встрече с представителями германской общественной организации Druschba Global ("Дружба").

При этом он отметил, что в здании республиканской больницы имени Семашко, несмотря на санкции, вскоре будет установлено оборудование, выпущенное в ФРГ. "Я также убежден, что в ближайшем будущем будет налажено воздушное сообщение Берлин - Симферополь. И вы будете просто прилетать сюда на субботу и воскресенье", - добавил Гемпель.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

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