Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2016 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Muitivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека", - говорится в сообщении.

В Росстандарте также предупредили, что из-за дефекта возможно попадание воды.

На указанных авто проведут необходимую герметизацию боковины. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.