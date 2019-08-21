До конца года в Дагестане планируют создать более 25 тыс. рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют в 2019 году создать более 25 тыс. рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

"В текущем году прогнозируется создание в республике более 25 тыс. рабочих мест. За первое полугодие в регионе их появилось около 9,7 тыс. По данным минэкономразвития [Дагестана], в минувшем году создано 23,4 тыс. рабочих мест, около 13 тыс. из которых - постоянные", - говорится в сообщении.

В частности, около 9,5 тыс. рабочих мест, предполагается создать в рамках реализации госпрограмм Дагестана. По данным пресс-службы республиканского правительства, по программе развития сельского хозяйства планируется создать почти 2,3 тыс. рабочих мест, на данный момент уже создано 640. "Кроме того, подписано соглашение с сельхозтоваропроизводителями, которые будут получать субсидии, где прописано создание рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

В сфере строительства, согласно данным Минстроя республики, прогнозируется создание 1995 рабочих мест, 1187 уже создано. В сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса создание постоянных рабочих мест обеспечивают "Концерн КЭМЗ", завод "Дагдизель", ООО "Матис", "Каспийский завод стекловолокна", завод им. Гаджиева и ряд других. "Помимо этого, обсуждается возможность выпуска на территории республики приборов учета электроэнергии, что также позволит увеличить рабочие места", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, численность официально зарегистрированных безработных в Дагестане с начала 2019 года снизилась на 8,5%. По данным регионального Минруда, в настоящее время безработными числятся чуть более 22,3 тыс. человек, при этом по состоянию на середину августа в республике было доступно более 1,1 тыс. вакансий.