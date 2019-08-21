Инвестор из ОАЭ приобрел за $109 млн 10% компании-разработчика мессенджера Yzer

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Основатель и владелец девелоперской группы компаний RSG из ОАЭ Балвиндер Сингх Сахни приобрел за $108,9 млн 10% компании российского бизнесмена Алибека Исаева Yzer Group, которая занимается разработкой мессенджера Yzer.

Таким образом, косвенная оценка группы компаний Yzer Group составляет порядка $1 млрд, сообщил Исаев ТАСС в среду.

"Балвиндер Сингх Сахни купил 10-процентную долю в компании [Yzer Group] за 400 млн дирхамов, или $109 млн. Оценка группы достигла $1 млрд. Ранее я владел 100%, теперь доля сократилась до 90%", - сказал он.

Yzer Group - разработчик приложения для обмена текстовыми сообщениям, голосовых и видеозвонков со встроенным переводчиком, который позволяет осуществлять мгновенный перевод сообщений на 16 языков, включая русский, арабский, французский и китайский. По словам Исаева, к 2020 году база сервиса должна расшириться до 25 языков, включая языки индийской группы, тагальский и другие.

Так, отметил глава компании, работа над мессенджером ведется уже два года, над переводчиком - порядка 10 лет. "Подобный переводчик очень сложно сделать, на это нужны финансы, время, человеческие усилия. В своем мессенджере мы не использовали сторонние переводчики, полагаемся на собственные разработки и не передаем сведения третьим лицам, что говорит о безопасности приложения", - пояснил Исаев, отвечая на вопрос о том, насколько безопасен мессенджер.

Кроме того, уточнил Исаев, в планах компании выйти на рынки Африки и Ближнего Востока, представительство в России компания планирует открыть уже в следующем месяце.

Yzer Group - независимая профессиональная организация, работающая в сфере информационно-аналитического сопровождения, а также продвижения, рекламы и PR на рынке недвижимости (Yzer Property) и автопрома (Yzer Motors) в ОАЭ.