Сахалинская область выделит 2,6 млрд рублей субсидий в год на рейсы "Аэрофлота" в регион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены выделять из бюджета по 2,6 млрд рублей в год на субсидирование билетов на рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которая приняла решение вернуться к обслуживанию жителей региона, выполняя перелеты по направлению Южно-Сахалинск - Москва. Об этом в четверг сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы будем выделять [на субсидии перелетов "Аэрофлота"] по 2,6 млрд рублей ежегодно. Это большие деньги, но польза от них будет еще больше", - сообщил глава региона.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области ТАСС уточнили, что озвученная сумма пока является предварительной, ее уточнят в соответствии с установленными авиакомпанией тарифами.

Ситуация с "Аэрофлотом"

В октябре прошлого года выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на Дальний Восток перешла от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия". Информация об этом вызвала общественный резонанс в Сахалинской области. В декабре прошлого года Лимаренко заявил, что намерен вернуть в регион "Аэрофлот".

"Аэрофлот" многие годы выполнял большую часть рейсов из центральной части страны на Дальний Восток, в том числе в Сахалинскую область, получая компенсационные субсидии из федерального бюджета. Авиакомпания объяснила свой уход двумя причинами: стремлением увеличить провозную емкость с помощью замены самолетов "Аэрофлота" воздушными судами "России" большей вместимости и нежеланием поднимать стоимость авиабилетов. До ухода "Аэрофлота" две авиакомпании ("Аэрофлот" и "Россия") из Южно-Сахалинска в Москву выполняли в летний период 13 рейсов в неделю, после осталось только семь.

1 августа на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава Сахалинской области сообщил о проблемах с перелетами на остров. В ответ Медведев пообещал "пару слов на эту тему руководству "Аэрофлота" сказать".

7 августа этого года "Аэрофлот" объявила о своем возвращении на Сахалин, а именно об открытии собственного рейса в Южно-Сахалинск с 27 октября. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" на этот рейс распространяться не будет. Но "Аэрофлот" также сообщил, что областные власти намерены это компенсировать.

В настоящее время полеты между Москвой и Южно-Сахалинском дважды в день выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300.