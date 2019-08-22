Эксперт: "Нафтогаз" укрепляет свою монополию, продавая населению зимой газ "по скидке"

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" придумала схему продажи природного газа населению страны зимой по заниженным ценам, чтобы еще больше укрепить свое монопольное положение на рынке. Об этом заявил в четверг эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Суперпредложение "Нафтогаза" по цене на газ для населения оказалось очередным этапом рейдерского захвата рынка газа на Украине. Как известно, "Нафтогаз" уже три года терроризирует облгазы и пытается фактически заставить их отдать долю рынка продажи газа населению", - сообщил он в Facebook.

В среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания запускает новый продукт "газовый запас" для граждан страны. Он предусматривает, что население может заблаговременно купить необходимые объемы газа (до 25 тыс. куб. м) по так называемой "летней цене" в 4874,42 гривны ($193,4 по текущему курсу), без учета НДС, стоимости транспортировки, распределения и маржи прибыльности газоснабжающих компаний. Этот газ по указанной фиксированной цене может быть использован в зимний период, когда стоимость топлива традиционно идет вверх. По оценкам компании, экономия для населения может составить "до 25%" в денежном выражении, чем если бы они не приобретали его наперед, а покупали по фактическим ценам зимой.

По мнению Корольчука, эта схема должна заинтересовать Антимонопольный комитет страны, поскольку необходимо выяснить, есть ли право у компании продавать газ по скидке. Более того, продолжил эксперт, если такая скидка окажется прямым убытком компании, и это уже повод для проверок со стороны Генеральной прокуратуры страны. При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" будет продавать газ населению "со скидкой" из подземных хранилищ, куда закачивается, в том числе, добываемый в стране газ, который значительно дешевле импортного. "Вот за счет государственного газа, государственных денег "Нафтогаз" и может проводить акции и выступать благотворителем", - резюмировал Корольчук.

Украина закачивает газ за счет внутренней добычи, а также за счет импорта из стран Евросоюза по так называемым реверсным схемам.