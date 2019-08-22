"Ъ": Utair пожаловалась на Росавиацию в ФАС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair направила в ФАС письмо с просьбой проверить действия Росавиации при подготовке и проведении межведомственной комиссии (МВК) 13 августа по распределению прибыльных международных маршрутов, сообщает "Коммерсантъ".

Таким образом компания продолжает оспаривать итоги распределения маршрутов, закрепленных за "Трансаэро" до 2015 года, уточняется в сообщении.

Ранее ТАСС писал, что Utair просила перенести распределение маршрутов на сентябрь, поскольку компания не знала когда будет проведена процедура и пропустила срок подачи заявок. Однако в Минтрансе их опоздание назвали "банальным разгильдяйством", сообщал ТАСС.

В письме Utair просит проверить действия ведомства, которые привели к тому, что заявки успели подать лишь "Аэрофлот" и S7. Также перевозчик сообщил, что допуски у "Аэрофлота" не были отозваны в установленном порядке.

Соответственно в Utair требуют повторить процедуру, допустив к ней всех заинтересованных игроков, пишет "Коммерсантъ".

В ФАС отметили, что обращение Utair в ведомство еще не поступило, но в случае получения оно будет рассмотрено в установленные законом сроки.

По мнению специалистов, ранее прецедентов отмены ФАС итогов предыдущих МВК не было, однако у Utair есть все шансы оспорить результаты.