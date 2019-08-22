Китай ведет работу по внесению FedEx в черный список

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские ведомства прорабатывают вопрос о внесении американской логистической компании FedEx в санкционный список неблагонадежных организаций. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Компетентные ведомства нашей страны проводят расследование для урегулирования этого вопроса. На текущем этапе ведется работа над списком неблагонадежных предприятий, - сообщил он на брифинге. - Мы решим данную проблему на законодательной основе, с учетом существующих правил".

По словам представителя, судьба FedEx вскоре определится - после того, как "будут взвешены все факты, касающиеся нарушений, как за, так и против".

14 июня власти КНР направили FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок китайской компании Huawei. Ранее эта корпорация, попавшая под санкции США, обвинила американского перевозчика в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух бандеролей, которые необходимо было транспортировать из Японии в офисы Huawei в Гуанчжоу и Шанхае.

FedEx уже извинилась за случаи доставки по неправильному адресу отправлений Huawei. Как отмечается в заявлении, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, компания "приносит извинения за проблемы при транспортировке небольшого количества посылок". В нем также сказано, что случившееся произошло в силу операционной ошибки и никак не связано с влиянием "внешних сил".

В июле официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что обнаружены веские улики, подтверждающие незаконность действий FedEx. Дипломат подчеркнула, что компания понесет за это ответственность и жесткость мер в отношении нее будет зависеть от результатов расследования компетентных госорганов Китая.