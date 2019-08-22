Узбекский производитель Ravon возобновляет поставки автомобилей в Россию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "УзАвтоМоторс" (ранее General Motors Узбекистан) возобновляет поставки в Россию автомобилей Ravon, приостановленные в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "УзАвтоМоторс СНГ", официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России, с радостью сообщает о возобновлении поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода "УзАвтоМоторс", - говорится в сообщении.

В продаже появятся три модели автопроизводителя: хетчбэк Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4.

С мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.