МТС и "М.Видео" открыли первый совместный магазин и объявили о партнерстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС и группа "М.Видео-Эльдорадо" открыли в Москве первый кобрендинговый магазин цифровых устройств и заявили о партнерстве в сфере розничных продаж. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-президент компании МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

"Первый шаг - это открытие совместного магазина, в котором мы постарались совместить наши [с группой "М.Видео-Эльдорадо"] компетенции", - сказала она.

Всего до конца года компании планируют открыть три подобных магазина в Москве, также рассматривается возможность открытия в Санкт-Петербурге.

По словам директора совместного магазина Евгения Печеного, непосредственно в точке продаж расположено порядка трех тысяч наименований товара - смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты и аксессуары. Также клиенты здесь могут сделать заказ онлайн и забрать мелкогабаритную технику. Управляющий директор m_mobile Группы "М.Видео-Эльдорадо" Андрей Губанов в свою очередь отметил, что дальнейшее расширение и объем наименований техники в магазинах будет зависеть от показателей, которые будут получены после запуска первой точки продаж.

О сотрудничестве

Ранее МТС сообщил о закрытии к концу 2019 года до 300 салонов сотовой связи. Во время мероприятия Инесса Галактионова отметила, что запуск подобного магазина не противоречит стратегии компании. Речь идет, наоборот, об оптимизации бизнеса за счет сотрудничества с другими компаниями.

В июне МТС заявлял, что вновь начнет продавать свои контракты в рознице "Связного" после почти четырехлетнего перерыва, подписав соглашение о партнерстве, которое предусматривает начало продаж сим-карт оператора более чем в 5 тыс. салонов группы в июле 2019 года. После прекращения сотрудничества со "Связным" в 2015 году МТС сфокусировался на развитии своей монобрендовой розничной сети. По итогам II квартала 2019 года у оператора 5,88 тыс. своих салонов. В планах МТС - сокращение числа монобрендовых магазинов, о чем оператор обещает отчитываться каждый квартал.