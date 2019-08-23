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Politico: ЕС разработал экономический план, предусматривающий пошлины на товары из США

В частности, согласно документу, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить фонд, который инвестировал бы более $100 млрд в акции перспективных компаний континента

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний. Об этом сообщила в четверг газета Politico, в распоряжение которой поступил соответствующий 173-страничный документ.

Его авторы поставили цель противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа, а также американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Так, избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласно плану, должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более $100 млрд в акции перспективных компаний континента. Данный шаг, по замыслу авторов документа, поможет им конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами. ЕС, отмечается в плане, должен проявлять больше решимости в торговой сфере и ввести односторонние пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов. Газета отмечает, что эти предложения пока находятся на стадии рассмотрения.

Politico подчеркивает, что после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают.

Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей. США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

Теги
СШАГерманияКитайФранцияТрамп, Дональд
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