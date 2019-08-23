Трутнев заявил, что на Дальний Восток приходится треть иностранных инвестиций в России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Треть иностранных инвестиций в РФ в последние годы приходится на Дальний Восток, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Если говорить об общем объеме иностранных инвестиций в структуре всех инвестиций, которые приходят на Дальний Восток, то их около 7%, не так уж и много. Но если посмотреть ту же цифру в структуре всех прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию Российской Федерации, то на Дальний Восток стало приходить 33% за последние годы. Это в 16 раз больше, чем до начала нашей работы, это существенные изменения", - сказал Трутнев.

Одной из мер, способствующих притоку инвестиций из-за рубежа, Трутнев назвал проведение дней иностранного инвестора. "Эти дни иностранного инвестора проходили с китайским бизнесом, японским, корейским, индийским", - сказал вице-премьер.

Например, 11-13 августа во Владивостоке проходил так называемый день индийского инвестора. В ходе переговоров с представителями регионов РФ индийская делегация, которую возглавил министр торговли, промышленности и железных дорог Индии Пиюш Гойял, заключила ряд договоров о партнерстве с ними. В частности, штат Уттар-Прадеш подписал меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности с Забайкальским краем.

Нацпрограмма развития Дальнего Востока

Полпред также заявил, что национальная программа развития Дальнего Востока, которая станет одной из ключевых тем Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке, в случае ее принятия позволит сделать рывок в деле улучшения качества жизни в регионе.

"На полях [Восточного экономического] форума пройдет Президиум Государственного Совета, на нем будет рассматриваться национальная программа развития Дальнего Востока. У программы есть свои цели, свои задачи, они связаны с улучшением жизни людей на Дальнем Востоке по всем направлениям выше среднероссийского уровня. Да, мы начали с экономики, но про жизнь людей тоже нельзя забывать, иначе люди будут продолжать уезжать с Дальнего Востока. Если сможем доказать, обосновать, принять Национальную программу, то в этом отношении будет сделан сильный рывок", - сказал Трутнев.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин по итогам ВЭФ поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Ее мероприятия планируется проводить до 2025 года, а в перспективе - до 2035 года. Новый документ формировали с учетом мнения дальневосточников. Региональные правительства обобщили эти материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях.

После проделанной работы Минвостокразвития вместе с властями регионов и федеральными ведомствами сформировало социальный блок нацпрограммы, который включает восемь разделов - это демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "дальневосточный гектар". В программе выделены еще два блока - экономика и инфраструктура. В июне Минвостокразвития внесло документ на рассмотрение в правительство России.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Реализация проектов на Дальнем Востоке

В различных особых экономических режимах на Дальнем Востоке, таких как территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток и другие, реализуется 1,8 тыс. проектов, до 2025 года в регион поступит 3,9 трлн рублей, сообщил Трутнев.

"Всего принято 44 федеральных закона для создания других, лучших условий привлечения инвестиций, развития экономики на Дальнем Востоке. Это и электронные визы, и снижение энерготарифов, и ТОРы, и инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, и свободный порт Владивосток. Всего во всех преференциальных оболочках, то есть при поддержке государства, у нас работает уже 1800 проектов. Общий объем инвестиций, которые придут на Дальний Восток до 2025 года, до срока реализации этих проектов, 3,9 трлн рублей", - сообщил Трутнев.

Он уточнил, что на сегодняшний день в экономику региона уже вложено 611 млрд рублей. До 2024 года будет создано 144 тыс. рабочих мест, 39 тыс. рабочих мест на Дальнем Востоке уже создано. При этом Трутнев отметил, что не все проекты реализуются удачно, но таких не удавшихся проектов единицы.

Трутнев рассказал, что совершенствование мер поддержки и законов продолжается, он привел в пример закон о территориях опережающего развития, действие которого недавно было распространено на акватории для более эффективной его работы.

"У нас нет ни одного пустого ТОРа, где бы не было резидентов, и подавляющая часть, больше 90% проектов реализуются", - сообщил Трутнев.