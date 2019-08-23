"Россети Сибирь" отремонтируют в Дагестане свыше 150 объектов электроснабжения в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") в рамках программы кураторства отремонтирует в 2019 году на двух районных электрических сетях Республики Дагестан 155 объектов электроснабжения. Об этом сообщается в пятницу на сайте компании.

"Сейчас взаимодействие сибирских энергетиков с коллегами на Кавказе проходит в рамках долгосрочной программы кураторства. В зоне внимания сибиряков сегодня - Бабаюртовские и Кизлярские районные электрические сети (РЭС). Цель - повышение качества и надежности электроснабжения жителей районов Дагестана, создание благоприятных условий для динамичного развития республики. Всего в плане 2019 года ремонт 155 объектов электросетевого хозяйства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках программы в этом году будут установлены более 400 опор на линиях электропередачи (ЛЭП), заменены более тысячи изоляторов, расчищены просеки ЛЭП, заменены более 5,5 тыс. км проводов, установлены более 700 коммутационных аппаратов, силовых трансформаторов и др. Завершить работы, которые проводят специалисты из Алтайского и Омского филиалов "Россети Сибирь", планируется до начала осенне-зимнего периода.

"В Сибири основная задача ремонтной кампании - подготовка электросетевого комплекса к зиме, чтобы в период аномальных холодов, метелей и буранов оборудование работало надежно. Здесь зима мягче, но сети так же требуют ремонта, основные работы необходимо выполнить до начала октября. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей - задача номер один и в Сибири, и в Дагестане", - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера, начальника производственно-технической службы Северо-Восточных электрических сетей Алтайского филиала "Россети Сибирь" Олега Корниенко.

"Россети Сибирь" (ранее - МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.