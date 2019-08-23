В Совфеде поддержали идею распространить цифровую маркировку на минеральную воду

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Включение минеральной воды в единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров поможет бороться с контрафактом и гарантирует потребителям подлинность приобретаемой продукции. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Так, например, заслуживает внимания предложение Министерства РФ по делам Северного Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих включение данного вида товара в единую систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс подземных вод". Пилотный проект апробирован на территории Кавказских Минеральных Вод", - сказал Майоров журналистам.

Он отметил, что такая мера позволит бизнесу обеспечить контроль за каждой единицей товара, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы и сократить транзакционные издержки. "Потребителю эта мера позволит получить гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а государству - инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с нелегальным оборотом товаров", - уверен сенатор.

Майоров сообщил, что профильный комитет намерен в ближайшее время обсудить исполнение федеральными органами исполнительной власти выработанных в июле рекомендаций по предотвращению производства и оборота контрафактной минеральной воды. "Мы предлагали правительству РФ рассмотреть возможность разработки дорожной карты по реализации мер, необходимых для устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования конкретных, реальных шагов, нужно активизировать их обсуждение с участием всех заинтересованных сторон", - подчеркнул глава комитета СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее обратила внимание на то, что, по мнению экспертов, примерно 80% минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Верхняя палата парламента взяла этот вопрос под свой контроль.

Ранее Роспотребнадзор направил предложение о маркировке минеральной воды в России в Минпромторг. В РФ сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.