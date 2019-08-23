Глава Росатома рассказал о сроках закладки четвертого атомного ледокола проекта 22220

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Закладка четвертого атомного ледокола проекта 22220 может состояться в августе - сентябре 2020 года, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Август - сентябрь следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках закладки четвертого судна проекта (третьего серийного ледокола).

23 августа госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 суммарной стоимостью 100 млрд рублей.

В настоящее время продолжается строительство головного ледокола серии 22220 "Арктика" и второго судна проекта (первый серийный ледокол проекта), получившего название "Сибирь". Второй серийный ледокол проекта 22220 "Урал" был спущен на воду 25 мая. Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

Третий серийный ледокол проекта 22220 должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, четвертый - не позднее 20 декабря 2026 года. Строительство будет проводиться за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

Лихачев отметил, что Росатом планирует привлекать заемное финансирование на строительство двух новых ледоколов проекта 22220. "Конечно, планируем. Общий подход - 50 на 50", - сказал он.

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