Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга. Об этом сообщает агентство Reuters , в распоряжении которого оказалась копия письма.

Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и "взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы", приводит агентство выдержку из письма.

В письме ВТБ просит правительство одобрить смену владельца зернового терминала в Тамани. Сейчас половина терминала принадлежит украинской компании Kernel. В ВТБ отметили, что предварительно согласовали с Kernel приобретение ее доли в Тамани, но для завершения сделки "нужно одобрение правительства". По мнению банка, объединение терминалов в Тамани с принадлежащим банку терминалом в Новороссийске "даст сильный синергетический эффект проекту и позволит нарастить мощности".

В письме Костин также указал, что для улучшения доступности портов в Новороссийске и Тамани потребуется поддержка государства в расширении и модернизации железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Кроме того, ВТБ попросил правительство рассмотреть вопрос о приватизации 25% акций Объединенной зерновой компании, в которой ВТБ уже владеет долей в 50% минус одна акция.

Официальное подтверждение информации ВТБ и пресс-службой Кремля отсутствует.

В феврале 2019 года стало известно, что ВТБ стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании. В апреле текущего года банк объявил о том, что купил 99,9% Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей у Новороссийского морского торгового порта. Кроме того, в августе ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп".