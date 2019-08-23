Акции "Мечела" подорожали на Мосбирже на 7-9%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу. При этом привилегированные акции выросли в цене на 7,2%, до 96,05 руб., свидетельствуют данные торгов.

Котировки компании показали рост на фоне публикации газеты "Ведомости", в которой сообщается, что Газпромбанк намерен продать свою долю в 49% в крупнейшем инвестпроекте "Мечела" - Эльгинском месторождении.

Источник, близкий к банку, сообщил ТАСС, что Газпромбанк изучает предложения "Мечела" о реструктуризации долга, однако возможная сделка по Эльге не повлияет на решение по этому вопросу.

По информации "Ведомостей", ходатайство в ФАС о приобретении доли Газпромбанка подала компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону"). В Федеральной антимонопольной службе ТАСС подтвердили получение соответствующего ходатайства "А-Проперти".