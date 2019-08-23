Освещение на дорогах Кабардино-Балкарии установят впервые за 10 лет

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Освещение впервые за 10 лет установят на дорогах Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом журналистам сообщил в пятницу директор Управления дорожного хозяйства региона Рафаэль Акопян.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", наверное, за последние 10-15 лет, впервые в Кабардино-Балкарии в 2019 году будет устроено освещение дорог. Общая протяженность составит 25 км. Также будет продолжена работа по устройству электроосвещения автомобильных дорог регионального значения в 2020 году, планируется около 31 км", - сказал Акопян в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что по нацпроекту на данный момент работы ведутся на 23 автомобильных дорогах регионального значения. Проводится устройство полотна, замена дорожной одежды и укладка нового асфальто-бетонного покрытия. На некоторых автомобильных дорогах, в соответствии с проектно-сметной документацией, будет уложено два слоя асфальто-бетонного покрытия.

"Все объекты и качество работ на них полностью контролируются, их планируется сдать раньше срока, если все будет хорошо и погода не подведет", - отметил Акопян.

По его данным, общая протяженность дорог, на которых проводятся ремонтные работы в 2019 году, составляет 66 км, на следующий год запланированы работы на 85 км. "До конца 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 85% дорог в КБР (общая протяженность дорог в регионе составляет 9 тыс. км)", - уточнил чиновник.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.