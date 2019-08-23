"Россия" опасается роста издержек после изменения условия обслуживания в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Изменение политики обслуживания авиаперевозчиков в петербургском аэропорту Пулково компанией-оператором "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) может вызвать рост цен на авиабилеты, считают в авиакомпании "Россия". При этом эксперты в авиационной отрасли, опрошенные ТАСС, выразили мнение, что новые условия могут вызвать рост издержек у авиакомпаний, однако в самом Пулково полагают, что новые условия не повлияют на деятельность перевозчиков в аэропорту и отмечают наличие для них скидок и мотивационных программ.

С 1 августа этого года Пулково изменил условия обслуживания авиакомпаний, в частности, в соответствующий договор был добавлен пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока по отношению к предыдущему году и не имеет задолженности перед оператором. Ранее в договорах был только пункт о том, что претендовать на условия постоплаты могли перевозчики с объемом годового пассажиропотока более 480 тыс. человек. Теперь, чтобы перейти на условия постоплаты, авиакомпании должны выполнить оба условия.

"Авиакомпания "Россия" считает, что последние решения руководства Пулково могут привести к ухудшению финансового состояния авиакомпаний или росту стоимости на авиационные билеты для жителей Санкт-Петербурга", - сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что издержки из-за новых условий у перевозчиков будут ощутимыми. "Так как оборотных средств у перевозчиков традиционно немного, предоплатная система приведет к тому, что некоторые авиакомпании начнут открывать новые кредитные линии на операционную деятельность и, соответственно, увеличится финансовая нагрузка", - отметил собеседник агентства.

При этом Пантелеев полагает, что, несмотря на рост финансовой нагрузки, цены на билеты не вырастут из-за конкуренции. "Переход на авансовую схему оплаты в обслуживании авиакомпаний в Пулково не приведет к росту стоимости авиационных билетов в направлении Санкт-Петербурга, так как авиакомпании находятся в острой конкуренции друг с другом, и текущее ценообразование определяется преимущественно не уровнем издержек перевозчиков, а соотношением спроса и предложения. Например, на линии Москва - Санкт-Петербург конкуренция крайне высокая, и перекладывание издержек на пассажиров снизит конкурентоспособность игроков рынка", - сказал эксперт.

Изменения в договорных отношениях ВВСС с перевозчиками, по его мнению, связаны со сложившейся конъюнктурой на рынке гражданской авиации. "Повышение рисков банкротства тех или иных авиакомпаний заставляют поставщиков услуг, в частности операторов, отказываться от постоплатной системы, минимизировав таким образом риски от возможной неуплаты образовавшегося долга", - отметил Пантелеев.

Скидки и специальные условия

Ранее в ВВСС сообщили ТАСС, что предоплатная система обслуживания, по мнению компании, снижает обоюдные коммерческие риски авиаперевозчиков и аэропорта, а также риски для пассажиров. Кроме того, предоплата исключает риск нарушения валютного законодательства при оплате счетов иностранным авиаперевозчиком.

При этом в компании подчеркнули, что ВВСС не вводила систему предоплаты, а только изменила условия, так как сама система существовала с момента основания компании. В связи с этим в компании не ожидают, что они повлияют на выполнение перевозчиками рейсов в или из аэропорта Пулково.

У ВВСС действует специальная мотивационная программа. Согласно ее условиям, авиакомпании, которые открыли новое регулярное направление из Пулково или восстановили ранее прерванное регулярное сообщение с каким-либо населенным пунктом, увеличили частоту рейсов или трансфертный пассажиропоток, могут рассчитывать на скидки и бонусы в предоставлении услуг.

Кроме того, у ВВСС также действует совместная программа с правительством Санкт-Петербурга по поддержке новых направлений, по которой перевозчикам при открытии маршрутов предоставляются скидки на аэропортовые тарифы.

На цену билетов повлияют другие факторы

Гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень согласился с мнением о том, что тарифная политика аэропорта не окажет серьезного влияния на цены авиабилетов и отметил, что повышение стоимости могут спровоцировать иные факторы. "Ожидается повышение стоимости авиабилетов, связанное с другими факторами, в том числе необходимость большинству авиаперевозчиков компенсировать возросшие затраты на авиатопливо и частично накопленные убытки за прошедшие полтора года", - сказал он ТАСС.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Федор Борисов рассказал ТАСС, что большинство аэропортовых операторов России работают по постоплатной системе, отметив при этом, что новые условия Пулково не станут критическими для цены билетов.

"Это не значит, что оператор не имеет права вводить предоплатную систему для минимизации своих рисков. Авиакомпании могут находиться в нестабильном финансовом положении. Стоит также учитывать, что все авиакомпании работают именно по предоплатной системе, клиент платит за билет до поездки, а не после. Для авиаперевозчиков, работающих в Пулково, изменение финансовых условий не должно стать критическим", - сказал Борисов.

ФАС возьмет под контроль

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена изучить условия оказания услуг ВВСС перевозчикам, сообщили ТАСС в ведомстве. "ФАС России изучит предложения [по обслуживанию авиакомпаний] ООО "Воздушные ворота Северной столицы" на основе анализа рынка и оценки экономических последствий для авиакомпаний и пассажиров", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

При этом в ФАС отметили, что в настоящее время не располагают ни инвестиционной программой, ни финансовой моделью оператора Пулково, необходимыми для принятия каких-либо регуляторных решений.

Предупреждение в адрес "России"

Ранее в авиакомпании "Россия" ТАСС сообщили, что ВВСС предупредила перевозчика о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга. По данным авиакомпании, просроченная задолженность перевозчика составила якобы 123 млн рублей, тогда как в июле ни о какой задолженности перед аэропортом речи не было.

Как позднее сообщили агентству в пресс-службе ВВСС, решение о приостановке обслуживания рейсов авиакомпании "Россия" в городском аэропорту не принималось.