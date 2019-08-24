Самая обширная летная программа МАКС-2019 ожидается 1 сентября

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Наиболее интенсивная летная программа Международного авиационно-космического салона запланирована на 1 сентября. Об этом в субботу журналистам рассказал коммерческий директор ОАО "Авиасалон" МАКС-2019 Владимир Советкин.

"У нас традиционно в летной программе восемь пилотажных групп - это четыре группы ВКС [РФ], "Русь", "Балтик Биз", еще две легкомоторные группы ("Колибри", "Первый полет" - прим. ТАСС). Мы сделаем более информативную историю с точки зрения информирования о программе полетов. Могу единственное сказать, мы ожидаем самый насыщенный день по полетам - это в воскресенье [1 сентября]", - сказал Советкин.

Как показывает опыт проведения салона прошлых лет, самым посещаемым днем салона считается суббота.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в салоне подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранные компании.

В этом году ожидается ряд мировых премьер, главной из которых станет новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Кроме того, впервые не только в летной программе, но и в статической экспозиции будет представлен истребитель пятого поколения Су-57.