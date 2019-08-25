Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по "дорожной карте" реформ

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала "СТВ" .

"На сегодня действительно мы работаем над обновлением этой "дорожной карты". Ожидаем, что это IV квартал", - сказал Крутой, отвечая на вопрос о сроках ее подготовки. По словам министра, в каждой из сфер элемент реформ для Всемирного банка очень важен. "Они очень по-доброму к нам относятся, кстати, в этой части, здесь нет никакого давления", - отметил Крутой.

"Дорожная карта" включает в себя пять тем - это реальный сектор экономики, соцзащита, стабильность банковского сектора, тарифы на отопление и государственные расходы. В случае успешного выполнения отдельных показателей "дорожной карты" по годам Всемирный банк готов выделять нецелевые займы напрямую в белорусский бюджет.

В июле на встрече с представителями Всемирного банка первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сообщил, что по "дорожной карте" осталось "не столь много разногласий".