Источник: "Победа" ожидает начала поставок Boeing 737 MAX 8 не раньше весны 2020 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" ожидает, что поставки самолетов Boeing 737 MAX 8 начнутся с задержкой в полгода, сообщил ТАСС источник в авиакомпании.

Поставки должны были начаться в ноябре 2019 года, но на данный момент эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX 8 запрещена до выяснения обстоятельств произошедших в этом году авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

"Мы ждем их [новые самолеты] с задержкой на полгода в поставках", - сказал он, сославшись на информацию, полученную от концерна Boeing. По данным источника, согласно контракту, авиапроизводитель попадет на штрафные санкции в случае переноса поставок более чем на полгода.

Официальный представитель авиакомпании не стал комментировать новые сроки поставок, но пояснил, что поставки не начнутся до тех пор, пока не будет уверенности в абсолютной безопасности самолета.

"Победа" заказала 15 машин этой модели. Сейчас во флоте лоукостера 30 самолетов предыдущего поколения - Boeing 737-800 NG.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что если не будет стопроцентной гарантии безопасности самолета, "Аэрофлот" может отказаться от приобретения самолетов Boeing 737 MAX 8 для "Победы".

В начале августа газета The Wall Street Journal сообщала, что эксплуатация самолетов этой модели может возобновиться не ранее начала 2020 года, так как американский авиарегулятор дополнил новыми тестами процедуру сертификации машин. В конце июля WSJ писала, что авиагигант может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX 8, если регулятор не одобрит возобновление эксплуатации до конца года. По данным авиаконцерна, потери Boeing из-за приостановки использования самолета и отсрочек эксплуатации составят $4,9 млрд.

О приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. А 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед крушением был сбой в работе системы MCAS.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В России, кроме "Победы", заказы на эту модель самолета также есть у авиакомпаний S7 - 11 машин (две из них были поставлены, сейчас полеты не осуществляют), "Уральские авиалинии" - на 14 самолетов, Utair - на 30 самолетов.

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