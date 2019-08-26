ЦБ прогнозирует, что рост ВВП в третьем квартале 2019 года составит 0,8-1,3%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2019 года может составить 0,8-1,3%, сообщается в материалах Банка России.

"Реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале 2019 года до 0,5-1%. Вместе с тем в условиях стагнации доходов населения рост потребительского спроса останется сдержанным. Темп прироста ВВП в III квартале прогнозируется в интервале 0,8-1,3%", - отмечает регулятор.

Сообщается, что, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9% (в I квартале 2019 года рост на 0,5%), что соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1,0%.

Также указано, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом исчислении. "В реальном выражении заработная плата в июне‑июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. По оценкам Банка России, в III квартале 2019 года ее рост составит 3,0-3,5% в годовом выражении", - отмечает регулятор.