Путин проведет 26 августа совещание по развитию реального сектора экономики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 26 августа, совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин сегодня имеет ввиду провести совещание по экономическим вопросам. Это одно из традиционных совещаний, которые проводит президент, - сказал представитель Кремля. - Как правило, они проводятся для того, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки и так далее".

По словам Пескова, в мероприятии примут участие первый вице-премьер, министра финансов Антон Силуанов, глава МЭР РФ Максим Орешкин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации президента Антон Вайно.