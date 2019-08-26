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Авиакомпания Роскосмоса освоила эксплуатацию самолетов Ту-204

Использование самолетов начнется до конца 2019 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Космос" (входит в Роскосмос) 23 августа получила разрешение на использование нового для себя типа самолетов - Ту-204. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник перевозчиком.

Ранее авиакомпания совершала пассажирские перевозки на Ту-134, грузовые - на Ан-12.

"ВС [воздушное судно] внесено в сертификат эксплуатанта авиакомпании 23 августа 2019 года", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, "компания полностью готова к летно-технической эксплуатации Ту-204-100 в интересах владельцев ВС и выполнению отраслевых задач госкорпорации". Это могут быть как внутренние, так и международные рейсы.

Воздушное судно базируется на территории аэропорта Внуково-3. Эксплуатация двух самолетов такого типа вместе с Центром подготовки космонавтов начнется до конца 2019 года.

ПО "Космос" является единственным в мире гражданским эксплуатантом воздушных судов Ан-12. Сейчас компания эксплуатирует международный терминал "Космос" на территории Внуково-3.

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