Бизнес-омбудсмен предложил Путину запретить вменение статьи 210 УК по экономическим делам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Владимиру Путину запретить обвинять фигурантов по экономическим делам по статье об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину предложение дополнить статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (различные виды мошенничества) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) за исключением ст. 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг)", - сообщили в пресс-службе.

В своем обращении Титов отмечает, что понятие "преступное сообщество" формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности. "В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в сфере экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации и лишь формально подпадающие под эти признаки", - цитирует Титова пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что обычно данная статья дополнительно вменяется, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более или преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей. Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности. "В результате существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств на УДО или замене неотбытой части наказания более мягкой. Предпринимателей направляют для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски давления на них с целью финансирования криминальной среды", - сообщили в пресс-службе. В связи с этим Титов считает справедливым запретить вменение статьи 210 УК РФ вместе со статьями о мошенничестве.