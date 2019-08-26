ЦБ обнаружил вывод активов из Кемсоцинбанка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в кемеровский Кемсоцинбанк, у которого в мае 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению АО "Кемсоцинбанк"… установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства", - сообщается в публикации.

Оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют около 1,73 млрд рублей. В то же время обязательства банка достигают 1,96 млрд рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Кемсоцинбанк лишился лицензии 31 мая 2019 года за проведение "схемных" операций, направленных на искусственное поддержание собственного капитала. Кроме того, банк систематически занижал величину резервов на возможные потери в целях сокрытия реального финансового положения. По величине активов Кемсоцинбанк занимал 320-е место в банковской системе России.