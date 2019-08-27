В Минфине заявили, что налоговый вычет по ИИС первого типа может быть сокращен

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) первого типа в перспективе может быть сокращен. Об этом на круглом столе по ИИС сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я уже как-то говорил, что планов у нас обязательно отменить (первый тип ИИС - прим. ТАСС), я повторюсь, нет. Но, видимо, в какой-то момент надо будет сокращать по первому (типу) вычеты, и, если это действительно надо, может быть требуется увеличить вычет на доход по второму типу (ИИС)", - сказал Моисеев.

При этом замминистра отметил, что пока нет подтверждающей аналитики о необходимости увеличения вычета по второму типу ИИС.

Сейчас максимальный взнос на ИИС составляет 1 млн рублей в год, минимальный срок существования ИИС - три года.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что участники фондового рынка на встрече с руководством ЦБ предложили увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. В ЦБ газете говорили, что готовы поддержать предложения, направленные на повышение гибкости ИИС.