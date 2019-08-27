Ливень во Владивостоке не помешал возведению павильонов к ВЭФ

По данным мэрии Владивостоке, во вторник в городе выпало около трети месячной нормы осадков. Дождь продолжается весь день. Он привел к сходу селей, часть улиц в час пик была затоплены. В соцсетях появились видеозаписи подтопленной набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где расположена "Улица Дальнего Востока".

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Сильный ливень, прошедший во Владивостоке во вторник, не повредил возводимые к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) павильоны выставки "Улица Дальнего Востока". Об этом ТАСС сообщили представители властей регионов, которые примут участие в ВЭФ.

"В павильоне Приморского края работы продолжаются, срок сдачи объекта остается прежний - 31 августа, после чего пройдут итоговые проверки и наладка работы оборудования внутри павильона", - сказали в пресс-службе администрации Приморского края.

Работы по монтажу павильона Хабаровского края также не прерывались и будут завершены в понедельник, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что подтопление не затронуло павильон, так как он находится на возвышенности. Также не пострадали павильоны Магаданской, и Амурской областей.

"Все в порядке, вода прошла мимо, на этажи не попало, конструкция цела и не повреждена. Как рассказали подрядчики строительства, наша конструкция стоит выше критической нормы на метр. Тем более павильон строят на несколько лет. Конечно же, при проектировке учли факторы погодных условий", - отметили в пресс-службе правительства Амурской области.

О ВЭФ

Выставка достижений регионов ДФО "Улица Дальнего Востока" является неотъемлемой частью каждого ВЭФ. На ней каждый регион округа представляет свой туристический и экономический потенциал. В настоящий момент рабочие монтируют будущие стенды регионов, собирают большие павильоны, украшают их, устанавливают интерактивные элементы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.