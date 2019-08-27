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ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании "Сервисрезерв"

В сообщении регулятора отмечается, что такое решение принято в связи с нарушениями страхового законодательства

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.

У компании отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следует из документа ЦБ.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок "инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов".

Страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.

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