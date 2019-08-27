Опрос: половина работодателей не готова повысить заплату сотрудникам высокой квалификации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Половина опрошенных российских работодателей не готова предложить кандидату с высокой квалификацией повышенную заработную плату либо более высокую должность. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое распространено во вторник.

"Половина опрошенных работодателей принимают на работу специалистов с более высокой квалификацией, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. 30% работодателей готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию портала по трудоустройству, большинство работодателей (93%) сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Аналитики выяснили, что 11% работодателей отказывают таким кандидатам, 3% готовы предложить более высокую зарплату, но без повышения будущего работника в должности.

В сервисе по поиску работы и сотрудников рассказали, что опрос проводился с 25 февраля по 10 марта 2019 года, в нем приняли участие 333 российских работодателя.

В понедельник партнер компании BCG Антон Степаненко в ходе презентации международного исследования глoбальных вызовов на рынке человеческого капитала, прошедшей в рамках ЧМ по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани сообщил, что более 1,3 млрд человек в мире выполняют работу не по своей квалификации. В России этот показатель составляет почти 34 млн человек. По его словам, причины "квалификационной ямы" заключаются в том, что люди трудоустроены, но работают на позиции, для которых их квалификаций либо недостаточно либо их слишком много. При этом в силу каких-то причин они не могут или не хотят найти для себя более оптимальное применение.