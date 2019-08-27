"Лукойл" в 2020 году может принять окончательное инвестрешение по ГХК на Ставрополье

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 27 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" в следующем году может принять окончательное инвестиционное решение по проекту строительства в Ставропольском крае газохимического комплекса (ГХК) стоимостью более $2 млрд. Об этом сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов во время рабочей поездки в Буденновск.

"Компания перешла в следующий этап развития проекта газохимического комплекса, уже наняты консультанты, которые делают pre-FEED. Надеемся, что в 2020 году компания примет окончательное инвестиционное решение, после получения pre-FEED через полгода, и начнется новый этап развития", - сказал он.

В феврале 2018 году Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что компания приняла инвестиционное решение о строительстве в Буденновске газохимического комплекса по производству химикатов, полиэтилена и полипропилена. В рублевом эквиваленте стоимость комплекса оценивается в 120 млрд руб. Сообщалось, что "Лукойл" планирует ввести в эксплуатацию газохимический комплекс в городе Буденновске в 2023-2024 году.

"Это мегапроект стоимостью более $2 млрд долларов, 600 рабочих мест дополнительных," - отметил сегодня Алекперов журналистам.

О компании

"Ставролен" ежегодно производит более 300 тыс. т полиэтилена, 120 тыс. т полипропилена, 80 тыс. т бензола, 50 тыс. т винилацетата. Входит в структуру "Лукойла" с 1998 года.