Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении $200 млн

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Министр финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен подписали соглашение о привлечении $200 млн в рамках проекта ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом во вторник сообщили в Минфине Украины.

"Привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в государственный земельный кадастр, разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин, провести спутниковое картографирование территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В ведомстве отметили, что проект будет реализован в рамках стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.