Ростех представил на МАКС-2019 экспортный вариант беспилотника "Корсар"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на авиасалоне МАКС-2019 экспортный вариант беспилотника "Корсар". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Беспилотный летательный аппарат "Корсар" получил необходимые разрешения для поставки на экспорт и будет предлагаться зарубежным заказчикам", - сказали в Ростеха.

Разработанный в КБ "Луч" беспилотник "Корсар" в экспортном исполнении имеет радиус действия не менее 100 км, максимальную скорость до 180 км/ч, продолжительность полета - не менее 7,5 часа. "Корсар", уточнили в Ростеха, может быть укомплектован оптико-электронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.

"Главным преимуществом комплекса является открытая архитектура, позволяющая адаптировать его возможности под решение различных задач, от разведки погоды и аэрофотосъемки до поиска целей и транспортировки грузов", - отметили в корпорации.

Другое преимущество беспилотника - возможность формировать с другими воздушными и наземными объектами защищенную сеть, через которую информация без задержки и потерь передается получателю.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.