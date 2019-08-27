{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Городские доплаты к пенсии в Москве будут повышены с 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повысят до 19,5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городские доплаты к пенсии будут повышены неработающим гражданам в Москве с 1 сентября. Об этом он сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", - написал Собянин.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Минфин 28 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Инвесторам будут предложены облигации серии 26227 в объеме 10 млрд рублей
Читать полностью