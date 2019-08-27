Городские доплаты к пенсии в Москве будут повышены с 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городские доплаты к пенсии будут повышены неработающим гражданам в Москве с 1 сентября. Об этом он сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", - написал Собянин.