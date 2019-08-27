ФАС оштрафовала "дочку" Samsung на 2,5 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ФАС признала российскую "дочку" Samsung виновной в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов компании, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов (часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции).

Как отмечается в сообщении ФАС, к административной ответственности также привлечены работники ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", которые непосредственно осуществляли контроль над соблюдением цен торговыми посредниками.