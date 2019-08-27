Власти Адыгеи сообщили, что уровень безработицы в регионе с начала года понизился до 8,2%

МАЙКОП, 27 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Адыгее за первую половину текущего года понизился с 8,8% до 8,2%. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального кабинета министров, посвященного предварительным итогам социально-экономического развития за шесть месяцев 2019 года.

"Уровень безработицы за отчетный период сократился с 8,8% до 8,2%", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на министра экономического развития и торговли республики Анзаура Куанова в пресс-службе также отметили, что потребительская инфляция за полугодие составила в Адыгее 4,3%, что соответствует среднероссийскому уровню. "Отмечен рост на 3,5% оборота розничной торговли, по прогнозам министерства, до конца года объем розничной торговли составит 101,9 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в первом полугодии отмечен рост объема выполненных работ в строительной сфере в 1,8 раза, выполнено работ на сумму 8,3 млрд рублей. При этом ввод жилья увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "По договорам строительного подряда освоено 2,2 млрд рублей, около 46% из этой суммы приходится на строительство автодорог", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что инвестиции в основной капитал за отчетный период составили 15,8 млрд рублей. "Рост инвестиционной активности обеспечен за счет реализации крупного инвестпроекта по созданию ветропарка мощностью 150 МВт, который должен сократить энергодефицитность республики на 20%", - отметили в пресс-службе.