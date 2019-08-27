Минэнерго предлагает ввести налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ выступает за изменение фискальных условия разработки проектов на шельфе Арктики и предлагает ввести налоговые льготы, которые позволят привлечь инвесторов, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"Вопрос, который требует обсуждения, и, на мой взгляд, он очень важный - это изменение фискальной системы, которое бы позволило в принципе проекты на Арктике сделать более привлекательными", - сказал Новак. По его мнению, сегодняшние условия "экономически непривлекательны в связи с тем, что доходность очень низкая".

"Наше предложение заключается в том числе и в том, чтобы перевести эти проекты, которые сегодня на арктическом шельфе в перспективе могут реализовываться, в четвертую категорию [сложности]. То есть предусмотреть более льготные режимы налогообложения, которые бы позволили повысить доходность и привлечь инвесторов", - пояснил министр.

Инвесторы

Министерство считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа для нераспределенных лицензий, сообщил Новак. "Мы считаем, что это в рамках нераспределенного фонда недр можно рассмотреть, и в принципе", - сказал он. При этом Новак отметил, что законодательство и сегодня не запрещает привлекать зарубежные компании к проектам в Арктике, но для повышения их привлекательности можно было бы разработать "дополнительные инструменты, механизмы".

Министр также добавил, что на совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева 26 августа обсуждалась необходимость ускорить геологоразведку в Арктике. "Извлекаемых запасов, которые ставятся на баланс [на шельфе Арктики], сегодня еще недостаточно. Поэтому нужно проводить в том числе и геологоразведочные работы", - пояснил Новак.