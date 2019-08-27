WSJ: Philip Morris обсуждает идею слияния с Altria ввиду спада спроса на сигареты

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Мировой лидер производства табачных изделий Philip Morris International ведет переговоры о слиянии с компанией Altria из-за неуклонного спада спроса на привычную табачную продукцию. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Philip Morris International с рыночной капитализацией в около $121 млрд и Altria с капитализацией $88 млрд планируют слияние путем чистого обмена акциями, без выплат каких-либо денежных сумм. Philip Morris будет контролировать порядка 59% будущего конгломерата. Стороны в настоящий момент обсуждают изменения в структурах своего руководства и название объединенной компании.

Источники газеты информировали, что Philip Morris International и Altria могут согласовать все оставшиеся условия слияния в течение нескольких недель. Обе компании продают практически одинаковый ассортимент табачной продукции. Объем годовых продаж Philip Morris достигает 30 млрд долларов, а Altria - почти $20 млрд.

Altria, как сообщала NYT, в декабре прошлого года вложила около $13 млрд в 35% JUUL Labs, производящей ароматизированные электронные сигареты. Altria получила 35% доходов от продажи ароматизированных электронных сигарет и никотиновых пластырей JUUL, доля которых на рынке табачных изделий в США всего за несколько лет достигла 75%. JUUL взамен получила доступ к маркетинговой и торговой структуре табачной компании, включая более 230 тыс. табачных киосков.

Еще в 2006 году суд установил, что компании Philip Morris и R.J. Reynolds Tobacco Company пытались ввести в заблуждение американскую общественность. В частности, они пытались заверить потребителей в том, что эффект от курения минимален, а никотин не вызывает привыкания вообще. Производители также активно рекламировали сигареты с низким содержанием смолы, утверждая, что они менее опасны, чем остальные.

Более того, компании отрицали, что их реклама направлена на молодежь, продвигая также мысль о безвредности пассивного курения. Гиганты табачного рынка подали серию апелляций, вступление решения в силу неоднократно откладывалось.