Собираемость платежей за газ в Чечне выросла на 16,5% за первое полугодие 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Уровень собираемости платежей за потребленный газ в Чечне за первое полугодие 2019 года вырос на 16,5% и составил 77,8%. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам заседания рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального округа.

"За шесть месяцев текущего года в сфере электроэнергетики Чеченской Республики уровень платежей составил 88,8%, что на 7,7% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. В сфере газоснабжения за первое полугодие уровень платежей вырос на 16,5% и составил 77,8%", - написал Хучиев. Он добавил, что потери электроэнергии удалось снизить на 2,64% - до 35,1%.

В январе 2019 года Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения республики за газ в размере 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу, и Верховный суд Чечни отменил данное решение, обязав компанию провести инвентаризацию задолженности за 10 лет.